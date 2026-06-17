Aydın'da dev hayvancılık desteği! Çine’de üreticiye 30 baş gebe etçi düve teslim edildi

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Proje çerçevesinde üreticiye 25 Angus ve 5 Hereford cinsi olmak üzere toplam 30 baş gebe etçi düve teslim edildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile Çine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet İpçi, destekten yararlanan üretici Fahri Köse'nin işletmesini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette proje başvuru süreci, işletmenin mevcut durumu ve üretim kapasitesi değerlendirilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen güncel destekleme programları ile hayvancılığın geleceğine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette, hayvansal üretimin artırılması, kırsalda üreticilerin desteklenmesi ve işletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik uygulamaların önemine dikkat çekildi.