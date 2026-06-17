Görenlerin dili tutuluyor, tam 300 yıldır ayakta: Kat kat yükselen o evlerin sırrı çözüldü
17.06.2026 - 13:00Güncellenme Tarihi:
Bitlis’in Hizan ilçesindeki derin vadilerde yer alan dik yamaçlara kurulu tarihi köyler, mimarlık tarihini büyüleyen muazzam bir görsel şölene ev sahipliği yapıyor. Geçmişi yaklaşık 300 yıl öncesine dayanan, tamamen yöresel taşlar ve ahşap kalaslar kullanılarak harçsız yığma tekniğiyle inşa edilen 2 ve 3 katlı tarihi evler, özgün mimari dokusunu sıfır kayıpla günümüze kadar taşımayı başardı. Doğa ile insan dehasının bütünleştiği bu saklı coğrafya, son dönemde Türkiye’nin dört bir yanından gelen fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin en gözde rotası haline geldi.
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Bitlis'in Hizan ilçesindeki köylerde bulunan yaklaşık 300 yıllık taş ve ahşap evler, geleneksel mimarisiyle geçmişin izlerini günümüze taşıyor.
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İlçeye bağlı bazı köylerde taş ve ahşabın birlikte kullanıldığı 2 ve 3 katlı tarihi evler, özgün mimari dokusunu koruyarak günümüze kadar ulaştı.
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Derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulan, taş işçiliği ve geleneksel mimarisiyle dikkati çeken evler, fotoğraf tutkunları, doğaseverler ve ziyaretçilerden ilgi görüyor.
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Bölgeye gelen doğaseverler, tarihi ve kültürel mirası yansıtan evleri fotoğraflıyor.
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