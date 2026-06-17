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Görenlerin dili tutuluyor, tam 300 yıldır ayakta: Kat kat yükselen o evlerin sırrı çözüldü

17.06.2026 - 13:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Bitlis’in Hizan ilçesindeki derin vadilerde yer alan dik yamaçlara kurulu tarihi köyler, mimarlık tarihini büyüleyen muazzam bir görsel şölene ev sahipliği yapıyor. Geçmişi yaklaşık 300 yıl öncesine dayanan, tamamen yöresel taşlar ve ahşap kalaslar kullanılarak harçsız yığma tekniğiyle inşa edilen 2 ve 3 katlı tarihi evler, özgün mimari dokusunu sıfır kayıpla günümüze kadar taşımayı başardı. Doğa ile insan dehasının bütünleştiği bu saklı coğrafya, son dönemde Türkiye’nin dört bir yanından gelen fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin en gözde rotası haline geldi.

1Görenlerin dili tutuluyor, tam 300 yıldır ayakta: Kat kat yükselen o evlerin sırrı çözüldü

Bitlis'in Hizan ilçesindeki köylerde bulunan yaklaşık 300 yıllık taş ve ahşap evler, geleneksel mimarisiyle geçmişin izlerini günümüze taşıyor.

2Görenlerin dili tutuluyor, tam 300 yıldır ayakta: Kat kat yükselen o evlerin sırrı çözüldü

İlçeye bağlı bazı köylerde taş ve ahşabın birlikte kullanıldığı 2 ve 3 katlı tarihi evler, özgün mimari dokusunu koruyarak günümüze kadar ulaştı.

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3Görenlerin dili tutuluyor, tam 300 yıldır ayakta: Kat kat yükselen o evlerin sırrı çözüldü

Derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulan, taş işçiliği ve geleneksel mimarisiyle dikkati çeken evler, fotoğraf tutkunları, doğaseverler ve ziyaretçilerden ilgi görüyor.

4Görenlerin dili tutuluyor, tam 300 yıldır ayakta: Kat kat yükselen o evlerin sırrı çözüldü

Bölgeye gelen doğaseverler, tarihi ve kültürel mirası yansıtan evleri fotoğraflıyor.

5Görenlerin dili tutuluyor, tam 300 yıldır ayakta: Kat kat yükselen o evlerin sırrı çözüldü
6Görenlerin dili tutuluyor, tam 300 yıldır ayakta: Kat kat yükselen o evlerin sırrı çözüldü
7Görenlerin dili tutuluyor, tam 300 yıldır ayakta: Kat kat yükselen o evlerin sırrı çözüldü
8Görenlerin dili tutuluyor, tam 300 yıldır ayakta: Kat kat yükselen o evlerin sırrı çözüldü
9Görenlerin dili tutuluyor, tam 300 yıldır ayakta: Kat kat yükselen o evlerin sırrı çözüldü