Ayvacık’ta otomobil, uçurumdan dereye yuvarlandı

Kaza, saat 18.30’da Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Ayşe Eker'in kontrolünü kaybettiği 10 AF 119 plakalı otomobil, 50 metre yükseklikteki uçurumdan dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Bulunduğu yerden kurtarılan sürücü, halat ve sedye yardımıyla yola taşındı. Eker, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.