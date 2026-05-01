Ayvacık’ta otomobil, uçurumdan dereye yuvarlandı

01.05.2026 - 22:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 50 metre yükseklikteki uçurumdan dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ayşe Eker, yaralandı. Yaralı sürücü ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.30’da Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Ayşe Eker'in kontrolünü kaybettiği 10 AF 119 plakalı otomobil, 50 metre yükseklikteki uçurumdan dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Bulunduğu yerden kurtarılan sürücü, halat ve sedye yardımıyla yola taşındı. Eker, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

