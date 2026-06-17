Muğla'da ömrünü tamamladı: 2 bin 500 metre yeniden yapılıyor

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın altyapı sistemlerinin güçlendirilmesi ve daha sürdürülebilir hale getirilmesi yönündeki talimatları doğrultusunda yürütülen çalışma ile mevcut hatta yaşanan sorunların giderilmesi hedefleniyor.Vatandaşlara ait parsellerden geçen eski terfi hattında meydana gelen arızalara müdahalede güçlük yaşanırken, bu durum zaman ve iş gücü kaybına neden oluyordu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında eski hat, dayanıklı duktil borularla yenilenerek yol kenarına taşınacak.