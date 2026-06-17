3 aylık yasak bitti, ağlar atıldı! Kilosu 100 liradan satışa çıktı

6

Duymuş, bu sezon avcılardan 1,5 kilogramın üzerindeki sazanları kilogramı 100 liradan satın aldıklarını belirterek, vatandaşların uygun fiyatlarla doğal balık tüketebileceğini söyledi.Balıkçı Hasan Eren de sezonun umut verici başladığını belirterek, "Şimdilik sazan ve kadife sazanı avlıyoruz. Çin sazanı ise oldukça az çıkıyor. Ancak göldeki su seviyesi çok düşük. Kıyıya gelirken teknemiz bazı noktalarda zemine yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.Beyşehir Gölü'nde yeni sezonun ilk günlerinde yaşanan hareketlilik, hem balıkçıların hem de yöre ekonomisinin yüzünü güldürdü.