Kastamonu'da hava sıcaklığı düştü kar yağışı etkili oldu
02.05.2026 - 00:44Güncellenme Tarihi:
Kastamonu'nun Tosya ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.
Haberin Devamı
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle Kastamonu'da yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı başladı. Tosya ilçesinin yüksek kesimlerinde akşam saatleri itibarıyla başlayan kar yağışı ara ara devam ediyor.
Öte yandan, etkili olan kar yağışı sırasında ormanlık alanda dolaşan bir tavşan kameraya yansıdı.