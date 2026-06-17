Atığı bile basıyor! Tek tek işleyip servete dönüştürüyorlar: ABD ve Fransa sıraya girdi

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Dekoratif malzeme olduğunu söylemiştim. Sanatsal mozaikler de yapıyoruz. Bunlar için özellikle kadın hassasiyeti çok önemli. Taş gibi kaba görünen bir malzemeyi kadın hassasiyetiyle daha ince, zarif bir hale dönüştürebiliyoruz. Bunun gururunu yaşıyoruz" dedi. Fabrika sahibi Hacı Gülçek ise "Kadın arkadaşlarımız estetik olarak çok hassas oldukları için ürünün kalitesine direkt yansıyor. Görsel olarak çok başarılı işler çıkarıyorlar" diye konuştu.