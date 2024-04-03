Park halindeki araçlara çarparak ilerleyen kamyon okul kapısına metreler kala durabildi: 1 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Nine Hatun Mahallesi 163. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimyetini kaybettiği 16 ALU 721 plakalı kamyon park halindeki araçlara çarptı.

Seyir halindeki 34 HVJ 507 plakalı motosikleti de sürükleyen kamyon, okulun bahçe kapısına metreler kala park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi. Kazada motosikletten savrularak araçların arasına düşen motosiklet sürücüsü Volkan Er yaralandı.

Kamyonun çarptığı 10 araçta hasar meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen Volkan Er, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

OKULUN BAHÇE KAPISINA METRELER KALA DURABİLDİ

Ressam Şevket Dağ İlkokulu, eğitim ve öğretime devam ettiği sırada meydana gelen kazada, kamyon okulun bahçe kapısına metreler kala durdu. Kaza sırasında okul bahçesinde öğrencilerin oyun oynadığı öğrenildi. Çevre sakinleri aynı yerde daha önce de benzer kazaların olduğunu söyleyerek önlem alınmasını istedi. (DHA)

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