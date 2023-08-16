Oyun oynadığını sandı tüm parasından oldu: Bir tıkla her şeyini kaybetti!

Türkiye’de özellikle telefonla aradıkları şahısları savcı, polis asker diyerek dolandıranlardan sonra şimdi de Whatsapp üzerinden yurt dışı kaynaklı arama ve mesajlarla vatandaşları dolandırmaya çalışanların sayısında hızla artış yaşanmaya başlandı.

'BİR BAHİS SİTESİNİN İÇERİSİNDE OLDUĞUMUN FARKINDA DEĞİLDİM'

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz'a konuşan dolandırıcılık mağduru tuzağa nasıl düştüğünü şu şekilde anlattı:

Sosyal medya üzerinden oldu. Sosyal medyada gezinirken karşıma çıktı. ‘Evinizde otururken 15 dakika zaman ayırarak kendinize ek gelir elde etmek ister misiniz?’ gibi bir sayfaydı. Önce ciddiye almadım daha sonra benimle konuşmaya başladıklarında bana bir link atıldı. Uluslararası bir numara. Orada sayfaya nasıl üye olacağım gösteriliyordu. E- Ticaret yapılan hatırı sayılır bir sayfaydı, onun için ciddiye aldı. Bir bahis sitesinin içerisinde olduğumun farkında değildim. Beni yönlendirmeleri çok mantıklıydı.

Küçük bir meblağ ile başladık. 100 TL gibi bir rakamla başladım. O rakam 500 lira olarak hesabıma geri geldi 10 dakikada. Siz o sayfada ürünü olan bir kişisiniz ve arananlara düşmek istiyorsunuz. Arananlar sayfasından ben sizin adınıza alışveriş yapıyorum. Hem siz hem e-Ticaret sayfası bana sözde prim ödüyor. İlk alışveriş sonucu 500 TL gelince gerçek olduğuna inandım. Üçlü görev diyorlar buna. Çarkta ne şekilde görev çıkacak bilmiyorum, bekleyin diyor. Toplamda 42 bin lira gönderdim kendilerine yarım saatte. Oyunun sonunda biriken para çok cazipti, 112 bin liraya çıktı. Psikolojik baskıyla oyuna girdim, şu an ciddi bir kaybım var. Bunun gibi birçok insan olduğunu öğrendim, ciddi anlamda mağdurum.