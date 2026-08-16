 ÖTV muafiyeti yarı yarıya ucuzluk getirdi: Vergi avantajlı araç listesi güncellendi

Haberin Devamı

ÖTV muafiyetli araç alım hakkından, engellilik durumu belirli şartları karşılayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanıyor.

Ağustos 2026 itibarıyla ÖTV muafiyetinden yararlanarak araç satın almak isteyen hak sahipleri için güncel liste netleşti.

Yeni dönemde ÖTV muafiyetinden yararlanılabilecek araçlarda vergiler dahil üst fiyat sınırı 2 milyon 873 bin 900 TL olarak belirlendi.

Ancak araçların yalnızca bu fiyat sınırının altında olması yeterli olmuyor. Düzenlemeye göre ÖTV istisnası kapsamında değerlendirilecek modellerde en az yüzde 40 yerli katkı oranı şartı aranıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranı Beyanları Listesi'ne göre şartları sağlayan modeller arasında birçok marka yer alıyor.

EN DÜŞÜK FİYAT HANGİ MARMADA?

Güncel listede en düşük ÖTV muafiyetli fiyat, Fiat Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP Manuel Dizel modelinde yer aldı. Modelin liste fiyatı 1 milyon 384 bin 900 TL olurken, ÖTV muafiyetli fiyatı 783 bin 400 TL olarak hesaplandı.

İŞTE MODELLER VE FİYATLAR

Öne çıkan diğer muafiyetli fiyatlar ise şöyle:

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90 PS Jump: 822 bin 222 TL

Renault Clio Evolution Plus TCe EDC 115 HP: 1 milyon 17 bin TL

Toyota Corolla Vision Plus Multidrive S: 1 milyon 33 bin 117 TL

Togg T10F V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 120 bin TL

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 300 bin TL

Haberin Devamı

Fiat Egea Sedan'da muafiyetli fiyatlar donanım ve şanzıman seçeneğine göre 783 bin 400 TL'den 1 milyon 98 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Renault cephesinde Clio, Megane, Boreal ve Duster modelleri listede yer alırken, bazı Boreal ve Duster versiyonlarında muafiyetli fiyatlar 1,5 milyon TL bandına yaklaşıyor.

Toyota Corolla Vision Plus Multidrive S modeli 1 milyon 33 bin 117 TL, Toyota C-HR Passion e-CVT ise 1 milyon 532 bin 389 TL muafiyetli fiyatla listede bulunuyor.

Hyundai i20 ve Bayon modellerinin tahmini muafiyetli fiyatları ise 822 bin 222 TL ile 1 milyon 105 bin 500 TL arasında değişiyor.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

ÖTV muafiyetli araç alımından engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan kişiler, belirli şartları taşıyan araçları ÖTV ödemeden satın alabiliyor. Bu grupta genel olarak özel tertibat veya aracı bizzat kullanma şartı aranmıyor.

Haberin Devamı

Son düzenlemeyle araç değişim süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Ayrıca ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ve bu nedenle sürücü belgesi alamayacağını sağlık kurulu raporuyla belgeleyen kişiler de ÖTV istisnasından yararlanabiliyor.

Yetkililer, satın alma öncesinde aracın fiyat sınırına, yerli katkı oranına ve diğer yasal şartlara uygunluğunun mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor.