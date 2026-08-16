ALİHAN KURİŞ KİMDİR? Alihan Kuriş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Süleymancılar Cemaati'nin lideri neden gözaltına alındı?
Alihan Kuriş kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Süleymancılar Cemaati'nin lideri olarak bilinen Alihan Kuriş neden gözaltına alındı? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alihan Kuriş'in hayatı, mesleği, ailesi ve cemaat içindeki konumu kamuoyunun en çok araştırdığı başlıklar arasında yer aldı. Operasyonun ardından "Alihan Kuriş kimdir?", "Alihan Kuriş kaç yaşında?", "Alihan Kuriş neden gözaltına alındı?" soruları arama motorlarında rekor seviyede sorgulanmaya başladı. İşte Alihan Kuriş hakkında merak edilen tüm detaylar.
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Alihan Kuriş kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Süleymancılar Cemaati'nin lideri olarak bilinen Alihan Kuriş neden gözaltına alındı? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alihan Kuriş, Türkiye gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. 17 ilde düzenlenen operasyonun ardından kamuoyu, Alihan Kuriş'in hayatını, mesleki geçmişini, cemaat içindeki konumunu ve hakkında yöneltilen iddiaları araştırmaya başladı. Yüksek mimar ve iş insanı kimliğiyle bilinen Kuriş'in adının karıştığı soruşturma kapsamında suç örgütü kurma ve yönetme, kara para aklama, kamu zararına dolandırıcılık ve vergi usulsüzlüğü gibi çeşitli iddialar gündeme geldi.
ALİHAN KURİŞ KİMDİR?
Kamuoyunda Süleymancılar Cemaati'nin lideri olarak tanınan Alihan Kuriş, yüksek mimar ve iş insanı kimliğiyle biliniyor.
21 Kasım 1979 tarihinde İstanbul'da doğan Alihan Kuriş, cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın aile çevresinden gelen isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Annesi Gülderen Kuriş, babası Mahmut Sabri Kuriş'tir. Ayrıca cemaatin eski liderlerinden Arif Ahmet Denizolgun'un yeğeni olduğu biliniyor.
ALİHAN KURİŞ KAÇ YAŞINDA?
21 Kasım 1979 doğumlu olan Alihan Kuriş, 2026 yılı itibarıyla 46 yaşındadır.
ALİHAN KURİŞ NERELİ?
Alihan Kuriş'in doğum yeri İstanbul olarak bilinmektedir. Kamuoyuna açık biyografik kaynaklarda İstanbul doğumlu olduğu belirtilmektedir.
ALİHAN KURİŞ NE İŞ YAPIYOR?
Alihan Kuriş, mesleki kariyerinde yüksek mimar olarak tanınıyor. Bunun yanı sıra çeşitli ticari faaliyetleri nedeniyle iş insanı kimliğiyle de anılıyor. Cemaat bünyesinde inşa edilen eğitim kurumları, kurslar ve çeşitli projelerde mimari çalışmalarda görev aldığı ifade ediliyor.
SÜLEYMANCILAR CEMAATİ'NİN LİDERİ NASIL OLDU?
Türkiye'nin en bilinen dini yapılanmalarından biri olarak gösterilen Süleymancılar Cemaati'nin liderliği, uzun yıllar farklı isimler tarafından yürütüldü. Cemaatin önceki lideri Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılında hayatını kaybetmesinin ardından Alihan Kuriş'in liderlik görevini üstlendiği belirtiliyor.
Bu süreçten sonra cemaatin yönetiminde en etkili isimlerden biri haline gelen Kuriş, kamuoyu önüne çok sık çıkmayan ve medyada sınırlı şekilde yer alan bir profil çizdi.
ALİHAN KURİŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Alihan Kuriş ve çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturmada şüphelilere;
Suç örgütü kurma ve yönetme,
Suç örgütüne üye olma,
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,
Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık,
Vergi Usul Kanunu'na muhalefet iddialarının yöneltildiği açıklandı.
Operasyonun Ankara merkezli olarak 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiği, çok sayıda adreste arama ve el koyma işlemlerinin yapıldığı bildirildi.
'Alihan Kuriş' suç örgütüne yönelik soruşturmanın, herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip, göstermediğine odaklandığı belirtildi.
MASAK İNCELEMESİ VE MALİ SUÇ İDDİALARI
Soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı raporların önemli yer tuttuğu belirtiliyor. Dosyada bazı şirketler ve kişiler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen yüksek tutarlı para transferleri, şirket devirleri, mali hareketler ve ticari işlemler mercek altına alındı.
Yetkililer tarafından yürütülen incelemelerde milyarlarca liralık finansal hareketlerin araştırıldığı ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü ifade edildi.
OPERASYONDA KAÇ KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI?
Soruşturma kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun İstanbul, Ankara, Antalya başta olmak üzere 17 ilde gerçekleştirildiği açıklandı. Güvenlik güçleri tarafından çok sayıda adreste arama ve inceleme yapıldığı bildirildi.