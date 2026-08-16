ALİHAN KURİŞ KİMDİR? Alihan Kuriş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Süleymancılar Cemaati'nin lideri neden gözaltına alındı?

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Alihan Kuriş ve çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Soruşturmada şüphelilere;



Suç örgütü kurma ve yönetme,

Suç örgütüne üye olma,

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,

Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık,

Vergi Usul Kanunu'na muhalefet iddialarının yöneltildiği açıklandı.



Operasyonun Ankara merkezli olarak 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiği, çok sayıda adreste arama ve el koyma işlemlerinin yapıldığı bildirildi.



'Alihan Kuriş' suç örgütüne yönelik soruşturmanın, herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip, göstermediğine odaklandığı belirtildi.