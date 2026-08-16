MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu! Eren Kaşıkçı neden öldü?

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MasterChef Eren Kaşıkçı neden öldü? Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni ne? Kızılsakal lakabıyla tanınan ünlü şef hasta mıydı? MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı'ya ne oldu? Türkiye'nin yakından tanıdığı şeflerden biri olan ve MasterChef Türkiye 2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Eren Kaşıkçı'nın ani ölümü günlerdir kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Temmuz ayında İstanbul'daki evinde hayatını kaybeden ünlü şefin vefatına ilişkin yürütülen adli soruşturmada yeni detaylar ve ölüm sebebi ortaya çıktı.