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Otoyolda beton bariyere çarpan kamyondaki 1 kişi hayatını kaybetti

11.11.2026 - 18:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ADANA (İHA)

Otoyolda beton bariyere çarpan kamyondaki 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'da otoyolda beton bariyere çarpan kamyondaki 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Pozantı-Niğde Otoyolu'nun Eskikonacık mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir kamyon, girdiği kaçış rampasının sonundaki beton bariyere çarptı.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 5 kişiden 1'inin yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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