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Otomobilin şarampole yuvarlandığı kazda 3 kişi yaralandı

13.10.2026 - 23:24Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: ADIYAMAN (İHA)

Otomobilin şarampole yuvarlandığı kazda 3 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Kahta-Adıyaman kara yolunda Muhammed Çolak yönetimindeki 46 ACE 517 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

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Kazada sürücü Muhammed Çolak ile araçta bulunan Mihraç Kaya ve Ferhat Diyar Yılmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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