Almanya’da kırmızı bültenle aranan cinayet şüphelisi Mardin’de yakalandı
13.10.2026 - 22:33Güncellenme Tarihi:
Almanya’da ‘kasten öldürme’ suçundan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan U.A., Mardin’de polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı.
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Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce oluşturulan özel ekip, 2023 yılında Almanya’da Türk vatandaşı M.A.’nın öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, olayın şüphelisi Türk vatandaşı U.A.’nın Yeşilli ilçesinde ikamet ettiğini belirledi. Kırmızı bültenle aranan U.A., düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.