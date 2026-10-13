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Almanya’da kırmızı bültenle aranan cinayet şüphelisi Mardin’de yakalandı

13.10.2026 - 22:33Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: Salih KESKİN/ MARDİN, (DHA)

Almanya’da kırmızı bültenle aranan cinayet şüphelisi Mardin’de yakalandı

Almanya’da ‘kasten öldürme’ suçundan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan U.A., Mardin’de polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı.

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Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce oluşturulan özel ekip, 2023 yılında Almanya’da Türk vatandaşı M.A.’nın öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

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Ekipler, olayın şüphelisi Türk vatandaşı U.A.’nın Yeşilli ilçesinde ikamet ettiğini belirledi. Kırmızı bültenle aranan U.A., düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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