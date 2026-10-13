Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemYaya geçidinde bisikletli 6 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
HaberlerGündem Haberleri Yaya geçidinde bisikletli 6 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Yaya geçidinde bisikletli 6 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

13.10.2026 - 22:54Güncellenme Tarihi:
Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kaynak: BARTIN (İHA)

ABONE OL

Bartın'da bisikleti ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki çocuğa, otomobil çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre Çaydüzü Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bisikleti ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki A.D.'ye, şehir merkezine seyir eden S.A. (33) idaresindeki 74 BV 382 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulduğu otomobilin ön kaputunda yaklaşık 7 metre ileriye giden A.D., aracın durmasıyla kaputtan beton yola düştü. Kazada yaralanan A.D., olay yerine çağrılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İLGİLİ HABER

Almanya’da kırmızı bültenle aranan cinayet şüphelisi Mardin’de yakalandı
Almanya’da kırmızı bültenle aranan cinayet şüphelisi Mardin’de yakalandı

Kaza anı ve sonrasındaki panik kameraya yansıdı

Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 6 yaşındaki A.D.'nin bisikleti ile yaya geçidinden koşarak karşıya geçmeye çalışması ve yolun son kısmında ise hızla gelen otomobilin çarpması yer aldı.

İLGİLİ HABER

Manyas'ta bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Manyas'ta bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle aracın ön kaputuna fırlayan A.D., yaklaşık 7 metre sonra durabilen otomobilin kaputundan beton yola düştü. A.D.'nin orta refüjde bekleyen arkadaşı ise kaza sonrası korkuyla arkadaşının yanına gelerek, ayağa kaldırmaya çalıştı.

İLGİLİ HABER

IBAN'ını kiraladı 97 dosyayla karşı karşıya kaldı! 30 ay cezaevinde yattı 4 milyon lira harcadı
IBAN'ını kiraladı 97 dosyayla karşı karşıya kaldı! 30 ay cezaevinde yattı 4 milyon lira harcadı

Kaza yapan araçtan koşarak inen bir kadının uyarısı ile yerde yatan arkadaşından uzaklaşan çocuk, gördüğü manzara karşısında büyük şok ve panik yaşadı. Ellerini kafasının etrafında birleştirerek bir süre bekleyen A.D.'nin arkadaşı, bir süre sonra ise koşarak olay yerinden ayrıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların da olay yerine koşmaları ve yaşanan panik de kameralara yansıdı.

İLGİLİ HABER

Tünelde kontrolden çıkan otomobil takla attı sürücü yaralandı
Tünelde kontrolden çıkan otomobil takla attı sürücü yaralandı

Öte yandan, kazanın ardından sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, yaralanan çocuğun ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Yemek firmasının dağıttığı yemekleri tüketen 80 işçi hastaneye kaldırıldı
#Gündem

Yemek firmasının dağıttığı yemekleri tüketen 80 işçi hastaneye kaldırıldı

Arıza yaşayan gemi sürüklenerek ters döndü
#Gündem

Arıza yaşayan gemi sürüklenerek ters döndü

Otomobilin şarampole yuvarlandığı kazda 3 kişi yaralandı
#Gündem

Otomobilin şarampole yuvarlandığı kazda 3 kişi yaralandı