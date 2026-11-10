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Otomobil şarampole yuvarlandı araçtan çıkan 2 kişi kayıplara karıştı

10.11.2026 - 21:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANTALYA (İHA)

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Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 100 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Sürücü ile yanındaki kişinin kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı ve olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Ekiplerin yaptığı aramalarda şahıslara ulaşılamadı.

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Kaza, saat 17.30 sıralarında Alanya'nın Kızılcaşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.K. yönetimindeki 07 CLM 404 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 100 metre aşağıya yuvarlanan otomobile ulaşmak için itfaiye ekipleri halat yardımıyla şarampole indi.

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Araçta yapılan incelemede kimsenin bulunmadığı belirlendi. Ekipler, otomobil içerisinde bulunan cep telefonundan araç sahiplerine ulaşmaya çalıştı. AFAD ekipleri de çalışmalara destek vermek amacıyla halat yardımıyla aracın bulunduğu bölgeye indi. Yapılan incelemelerde, sürücü O.K. ile kimliği henüz öğrenilemeyen diğer kişinin kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı ve olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Ekiplerin çevrede yaptığı aramalara rağmen 2 kişiye ulaşılamadı.

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"Büyük bir ses duydum"

Kazanın meydana geldiği sırada bölgede bulunan Rabia Teker, duyduğu ses üzerine olaydan haberdar olduğunu belirterek, "Ağaç yıkıldı sandım. Ambulans, itfaiye geldi. Ondan önce bir araba durdu. Ondan sonra arabanın uçtuğunu anladım. Büyük bir ses duydum" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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