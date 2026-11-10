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Düzce’de cadde üzerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

10.11.2026 - 21:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Musa KESKİN/ AKÇAKOCA(Düzce), (DHA)

Düzce’de cadde üzerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde biri ters yönden gelen iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 sürücü de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, akşam saatlerinde Şehit Turgut Külünk Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 06 YA 8131 plakalı otomobil ile ters yönden geldiği belirtilen 81 KB 772 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

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Kazada, isimleri öğrenilemeyen her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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