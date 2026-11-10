Çorum’da kar yağışı başladı! Gece yarısına kadar devam edecek

Çorum'da hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesinin ardından il merkezinde kar yağmaya başladı.

Tarihi Saat Kulesi çevresi, meydanlar ve ana caddeler, etkili olan kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü. Yağışın gece boyunca ara ara devam etmesi bekleniyor.