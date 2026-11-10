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Çorum’da kar yağışı başladı! Gece yarısına kadar devam edecek

10.11.2026 - 21:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Çorum’da kar yağışı başladı! Gece yarısına kadar devam edecek

Çorum’da hava sıcaklığının düşmesi neticesinde kent merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

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Çorum'da hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesinin ardından il merkezinde kar yağmaya başladı.

Tarihi Saat Kulesi çevresi, meydanlar ve ana caddeler, etkili olan kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü. Yağışın gece boyunca ara ara devam etmesi bekleniyor.

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