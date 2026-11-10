Çorum’da kar yağışı başladı! Gece yarısına kadar devam edecek
10.11.2026 - 21:55Güncellenme Tarihi:
Çorum’da hava sıcaklığının düşmesi neticesinde kent merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
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Çorum'da hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesinin ardından il merkezinde kar yağmaya başladı.
Tarihi Saat Kulesi çevresi, meydanlar ve ana caddeler, etkili olan kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü. Yağışın gece boyunca ara ara devam etmesi bekleniyor.