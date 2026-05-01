Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Kaza, gece saatlerinde D-100 karayolu Gölyüzü ışıkları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ışıklardan hareket eden M.A. idaresindeki 14 ADM 870 plakalı motosiklet ile aynı yönde seyreden İ.Ç. yönetimindeki 27 BEY 776 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak çarpıştı.

İLGİLİ HABER Niğde-Bor yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Köroğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABER Apartman dairesinde evde çıkan yangında 2 kişi ölü bulundu

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.