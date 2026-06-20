Ordulu besicilerin yüzünü güldüren yem desteği: Et kalitesini ve süt verimini artırıyor

Haberin Devamı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in ‘nitelikli tarım' projeleri kapsamında hayata geçirilen uygulama çerçevesinde üreticilere yem bezelyesi, yulaf, Macar fiği, kılçıksız buğday ve tritikaleden oluşan 5'li karışım kaba yem ile regras tohumu desteği verildi. Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik destekleri kapsamında dağıtılan tohumlar, üreticilerden yoğun ilgi gördü. Özellikle fındık bahçeleri ve tarım arazilerine ekilen yem bitkilerinin hasadına başlayan besiciler, uygulamanın yem giderlerini azaltmasının yanı sıra et kalitesi ve süt veriminde de artış sağladığını belirtti.

İLGİLİ HABER Fındık büyüklüğünde yağan dolu Akyaka ve Arpaçay'ı beyaza bürüdü

Haberin Devamı

Altınordu ilçesi Günören Mahallesi'nde keçi yetiştiriciliği yapan Faruk Bulduk ve Kadir Tomakin, temin ettikleri karma yem tohumlarının hem fındık altlarında hem de bahçelerde verimli sonuç verdiğini ifade etti. Besiciler, keçilerin yem bitkilerini tüketmeye başlamasının ardından süt veriminde ve kalitesinde artış gözlemlediklerini belirterek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Haberin Devamı

Ünye ilçesinde büyükbaş hayvancılığı yapan Dursun Görgülü ise, Büyükşehir Belediyesinin sağladığı tohum desteklerinin yem maliyetlerini önemli ölçüde azalttığını söyledi. Hayvanların yem bitkilerini severek tükettiğini kaydeden Görgülü, verilen desteklerin önemli katkı sunduğunu ifade etti.