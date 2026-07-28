Türkiye'nin en büyük ekilebilir 3. ovası olan Muş Ovası'nda 40 derece sıcakta zorlu mesai

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Güneşin altında çalışmak gerçekten çok zor. Sabah saat 06.00'da başladığımız mesaimiz akşam saatlerine kadar devam ediyor. Ancak gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı sayesinde biberlerimizin tat ve aroması daha farklı oluyor. Bu da ürünlerimizin daha kaliteli ve daha iri olmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.