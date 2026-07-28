YKS tercihleri ne zaman? YKS tercihleri başladı mı? YKS tercih tarihleri ne zaman? YKS tercihleri hangi gün? YKS tercihleri kaç gün sürecek?
28.07.2026 - 19:47Güncellenme Tarihi:
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren üniversite adaylarının tercih işlemleri başlıyor. Öğrenciler ise YKS ile tüm detayları merak ediyor. YKS tercihleri ne zaman? YKS tercihleri başladı mı? YKS tercih tarihleri ne zaman? YKS tercihleri hangi gün? YKS tercihleri kaç gün sürecek? İşte yanıtı...
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1
20-21 Haziran'da düzenlenen YKS'ye 2 milyon 425 bin 627 aday başvurdu. Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 255 bin 76, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 473 bin 113, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 143 bin 270 aday girdi. Adayların tercih işlemleri başlıyor.
2
Adaylar, tercihlerini 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
3
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu ön bilgi amacıyla duyurmuştu.
4
Adayların tercihlerini yapmadan önce ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu özenle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edildi.