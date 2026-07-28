YKS tercihleri ne zaman? YKS tercihleri başladı mı? YKS tercih tarihleri ne zaman? YKS tercihleri hangi gün? YKS tercihleri kaç gün sürecek?

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20-21 Haziran'da düzenlenen YKS'ye 2 milyon 425 bin 627 aday başvurdu. Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 255 bin 76, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 473 bin 113, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 143 bin 270 aday girdi. Adayların tercih işlemleri başlıyor.