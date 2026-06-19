Muşlu kadınların hazırladığı tablo Victor Osimhen’i duygulandırdı! Futbolcunun açıklamaları kursiyerlere gurur yaşattı

6

Biz de onun için bir hediye yapmak istedik. Özellikle Anneler Günü’nde, annesiz ve yalnız hissetmesin diye güzel bir tablo hazırladık ve Samsunspor maçında kendisine takdim ettik. Tablo 72 bin parçadan oluşuyordu. İçinde annesinin portresi ve kendisiyle annesinin birlikte yer aldığı bir kompozisyon vardı.