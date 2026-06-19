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Fındık büyüklüğünde yağan dolu Akyaka ve Arpaçay'ı beyaza bürüdü

19.06.2026 - 22:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARS (İHA)

Fındık büyüklüğünde yağan dolu Akyaka ve Arpaçay'ı beyaza bürüdü

Kars'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Akyaka ve Arpaçay ilçelerinde fındık büyüklüğünde yağan dolu, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.

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Akyaka ve Arpaçay ilçelerinde aniden bastıran fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Yaklaşık 15 dakika boyunca etkili olan dolu yağışının ardından ortaya çıkan görüntüler ise kış aylarını aratmadı.

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