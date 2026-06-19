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Sakarya'da yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi

19.06.2026 - 20:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (İHA)

Sakarya'da yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Sakarya'da kent genelinde etkisini gösteren sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

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Valilik uyarısı sonrası kent genelinde gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu. Meteorolojik uyarıları dikkate alan vatandaşlar yanlarında taşıdıkları şemsiyelerle yağıştan korunmaya çalışırken, tedbirsiz sokağa çıkanlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı.

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Halk arasında Haziran ayında yağan yağışların 'gün dönümü yağışı' olarak adlandırıldığını ve bu yağışların tarımsal üretime katkı sağladığını ifade eden 83 yaşındaki Zeki Özdemir, "İşlerimizi gördük ama bizde ıslandık. O kadar da olsun. Yeter ki yağmur yağsın. Gün dönümü zamanı derler. Güzel bir aydır. Tamamen yaza çıkmış oluyoruz. Mahsuller canlanır. Mahsulün güneşe de yağmura da ihtiyacı var. Bu aylarda yağmur yağarsa, güneşte güzel olursa mahsulümüzde daha bereketli olur. Haziran ayındayız, Temmuz'un 20'sine kadar ara ara yağabilir" dedi.

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