Mis kokulu mor lavantaların arasında renkli festival
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen "Geleneksel Lavanta ve Zeytin Çiçeği Festivali", mor lavantaların etkileyici görüntüsü ve mis kokusu eşliğinde ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Bekereci köyünde Yunus Kandırmaz'a ait lavanta bahçesinde düzenlenen festivale çok sayıda vatandaş katıldı. Mor renge bürünen lavanta tarlaları ziyaretçilerin ilgi odağı olurken, vatandaşlar bu eşsiz manzara arasında sevdikleriyle birlikte hatıra fotoğrafları çektirerek hatıraları kaydetti.
Özellikle aileler ve genç çiftler, lavantaların arasında cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle unutulmaz kareler yakalamaya çalıştı.
Festival kapsamında kurulan stantlarda kadın girişimciler, kendi el emekleriyle hazırladıkları ürünlerin yanı sıra lavanta yağı, sabun, kolonya ve çeşitli hediyelik eşyaları sergileyerek ziyaretçilere tanıttı.
Doğayla iç içe keyifli anlar yaşayan vatandaşlar, mis kokulu lavantalar arasında hem huzur buldu hem de yıllar sonra gülümseyerek hatırlayacakları hatıralara yenilerini ekledi.
Sadece ülkemizde değil, Güney Afrika'da Johannesburg'dan Fransa'nın Rennes bölgesine kadar ürünlerimiz satışa sunuyoruz diyen Yunus Kandırmaz, "Köyümüzde 2019 yılında Bulgaristan'dan getirilmiş olduğumuz Lavandula Angustifolia cinsi lavantamızı diktik. Yaklaşık 2 sene sonra ürün almaya başladık. Bölgemize uyum sağlaması ilk başta biraz sıkıntılar çıktı ama daha sonra tarım il müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerin destekleriyle o sıkıntıları aşmış olduk.
Hem değersiz olan kıraç topraklarda, taşlı topraklarda bu bitkinin yetişip yetişmeyeceği bizim için biraz muammaydı ama yetişip yetişmeyeceğini birkaç sene sonra almış olduğumuz verimli üründen sonra emin olduk. Aynı zamanda bu verimin arttığını ve stabil olduğunu görünce onun yağlarını çıkartmak amacıyla distilasyon cihazlarımızı aldık.
Arkasından bu almış olduğumuz yağlardan, lavantalı duş jellerinden başlayıp sabunlar, kremler, dermatolojik ürünler, şampuanlar, saç bakım ürünleri, cilt bakım ürünleri olaraktan yaklaşık 128 çeşit ürünümüz var ama 36 çeşidi bunun lavanta ve benzeri.
Yani hem uçucu yağlarından hem de lavantanın kendisinden elde etmiş olduğumuz çiçeklerden, çiçeğin kendi partikülünü tohumunu da kullanıyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerine, sadece ülkemizde değil, Güney Afrika'da Johannesburg 'dan Fransa'nın Rennes bölgesine kadar ürünlerimiz satışa sunulmuş durumda" diye konuştu.
Öte yandan, festival alanını gezen vatandaşlar, doğanın içinde huzur bulduklarını, lavantaların mis kokusu eşliğinde stresten uzak keyifli vakit geçirdiklerini ve bu güzel anları bol bol fotoğraf çektirerek ölümsüzleştirdiklerini ifade etti.