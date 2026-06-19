Mis kokulu mor lavantaların arasında renkli festival

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Hem değersiz olan kıraç topraklarda, taşlı topraklarda bu bitkinin yetişip yetişmeyeceği bizim için biraz muammaydı ama yetişip yetişmeyeceğini birkaç sene sonra almış olduğumuz verimli üründen sonra emin olduk. Aynı zamanda bu verimin arttığını ve stabil olduğunu görünce onun yağlarını çıkartmak amacıyla distilasyon cihazlarımızı aldık.