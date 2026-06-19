Fındık üreticisine bir müjde bir de uyarı geldi! Rekolte umudu yüksek, kokarca riski ise sürüyor

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İnceleme yapılan bahçelerde ilaçlama yapılmış olmasına rağmen sınırlı da olsa böcek zararına rastladıklarını ifade eden Gedikali, "Bu durum ilaçlamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Haziran ayının ortasındayız ve kahverengi kokarca tehlikesi halen devam ediyor.