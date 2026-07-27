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Marmaraereğlisi sahilinden tam 100 torba çöp çıktı!

27.07.2026 - 15:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen kıyı temizliği etkinliğinde sahilden 100 çöp torbası atık toplandı.

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1Marmaraereğlisi sahilinden tam 100 torba çöp çıktı!

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaraereğlisi Çeşmeli Limanı sahilinde kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte belediye ekipleri ile gönüllüler, kıyı şeridinde çevreye bırakılan atıkları topladı.

2Marmaraereğlisi sahilinden tam 100 torba çöp çıktı!

Katılımcılar tarafından toplanan atıklar türlerine göre ayrıştırılarak çöp torbalarına dolduruldu. Çalışmalar sonucunda plastik, cam ve metal atıklardan oluşan toplam 100 çöp torbası atık, geri dönüşüm ve bertaraf işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

3Marmaraereğlisi sahilinden tam 100 torba çöp çıktı!

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, etkinliğin kıyı kirliliğine dikkat çekmek, çevre bilincini artırmak ve denizlerin korunmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Etkinliğe vatandaşlar da destek verdi.