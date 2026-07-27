Marmaraereğlisi sahilinden tam 100 torba çöp çıktı!

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Katılımcılar tarafından toplanan atıklar türlerine göre ayrıştırılarak çöp torbalarına dolduruldu. Çalışmalar sonucunda plastik, cam ve metal atıklardan oluşan toplam 100 çöp torbası atık, geri dönüşüm ve bertaraf işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.