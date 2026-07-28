Sıcaklıklar mevsim normalinin altında seyredecek, Meteoroloji kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Son dakika haberine göre yurdu kavuran sıcaklıklar gidiyor kuvvetli rüzgarlar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Sefa Dere, önümüzdeki günlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini söyledi.
kaynak olarak ekleyin
HAVA TAHMİN UZMANI DERE: 3 BÜYÜKŞEHRİMİZDE HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALİNİN ALTINDA SEYREDECEK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Sefa Dere, İHA muhabirine yaptığı açıklamada yurdun kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde çarşamba gününden itibaren yağış beklediklerini ve çarşamba günü yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasını beklediklerini söyledi.
Perşembe günü de Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağış beklediklerini dile getiren Dere, "Cuma günü de yine kuzeydoğu kesimlerimizde yağış beklediğimizi söyleyebilirim. Bununla beraber hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde azalacak. Yer yer mevsim normallerinin altına düşecek. Ankara'da sıcaklıklar 28 derece civarındayken, İstanbul'da yine 28-30 dereceye kadar düşecek. Mevsim normallerinin altında seyredecek diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
"Türkiye genelinde görülecek rüzgarlara karşı vatandaşımızı uyarıyoruz"
Önümüzdeki 3 günlük periyotta Türkiye'nin batı ve güney kesimlerinde rüzgar beklediklerini dile getiren Dere, "Özellikle Marmara Bölgesi, İstanbul içerisinde dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden rüzgar bekliyoruz.
Rüzgar 30 kilometre bölü saate kadar ulaşabilecek. Bu durumu da raporlarımızda belirttik. Yine Ege Bölgesi'nde İzmir de dahil olmak üzere verdiğimiz bir rüzgar uyarısı mevcut. İzmir'de 40-60 kilometre bölü saat rüzgar bekliyoruz çarşamba günü. Bununla beraber Akdeniz'de özellikle yüksek kesimlerde, Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekliyoruz. Buradaki rüzgarımızın hızı da 70-80 kilometre bölü saate kadar ulaşacak. Bunun da uyarısını Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak internet sitemizde ve yayın organlarımızda paylaştık" açıklamalarında bulundu.
Dere, 3 büyükşehirin beklenen hava tahmin raporlarına ilişkin de şunları söyledi:
"Başkent Ankara'da önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklemiyoruz. Parçalı ve az bulutlu bir hava bekliyoruz. Hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyretmesini bekliyoruz. Buna rağmen sıcaklıklar 28 derece civarında olacak. Gece sıcaklıklarımız da perşembe ve cuma günü 12 dereceye kadar düşecek.
İstanbul'da önümüzdeki üç gün yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklıkları 28-30 derece civarında olacak. Akşam sıcaklıkları da yine 22 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da çarşamba ve perşembe günleri kuzey yönlerden 30-50 kilometre bölü saat hızında rüzgar bekliyoruz.
Bunu da raporlarımızda belirttik. Vatandaşlarımızın özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın raporlarımızı takip etmesini istiyoruz. İzmir'de çarşamba ve perşembe günleri rüzgar bekliyoruz. Kuzey yönlerden kuvvetlice esmesini bekliyoruz. Rüzgarın hava sıcaklıklarının da İzmir'de günlük sıcaklığının 35-36 dereceye kadar vardığını, gece sıcaklığının da 25 dereceye kadar düştüğünü görüyoruz."
HAVA SICAKLIĞI:
Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR YARISI:
Rüzgarın, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA 19°C, 32°CParçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 23°C, 32°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 30°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 20°C, 31°CParçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 28°CAz bulutlu ve açık
DENİZLİ 22°C, 37°CAz bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 36°CAz bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 36°CAz bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 23°C, 43°CAz bulutlu ve açık
ANTALYA 30°C, 43°CAz bulutlu ve açık
BURDUR 17°C, 32°CAz bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 36°CAz bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 15°C, 28°CAz bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 17°C, 30°CAz bulutlu ve açık
KONYA 18°C, 28°CAz bulutlu ve açık
NEVŞEHİR 14°C, 26°CAz bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 18°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 13°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Amasya, Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 15°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 21°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 21°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 28°CParçalı ve az bulutlu
KARS 12°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 18°C, 35°CAz bulutlu ve açık
VAN 16°C, 31°CParçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 42°CAz bulutlu ve açık
MARDİN 28°C, 40°CAz bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 41°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 42°CAz bulutlu ve açık