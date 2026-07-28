Sıcaklıklar mevsim normalinin altında seyredecek, Meteoroloji kuvvetli rüzgara karşı uyardı

17

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Amasya, Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



AMASYA 15°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



RİZE 21°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN 20°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON 21°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı