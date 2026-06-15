Ağrı'da imam ve karısı 40 tane ile başladı! Aylar içinde 150'ye çıktı, 1 tondan fazla üretti

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Eşim de sağ olsun. Sizin huzurunuzda tekrar ona teşekkür ediyorum. O olmasaydı belki bu iş devam etmeyecekti. Onun için gönül rahatlığıyla sabah geliyoruz, akşam gidiyoruz. Hem maddi olarak katkısı oluyor hem de doğayla iç içeyiz. Hayvanları seviyoruz, arıyı seviyoruz, doğayı seviyoruz. Bize devlet destekli 40 kovan geldiği için devlete ve sayın valilerimize teşekkür ediyoruz. Arıcılık olarak kimse Ağrı'da arıcının olduğunu bilmiyordu. Süleyman Elban Valimizle başladık ve devamında valilerimizle bu işi yürütüyoruz. Arıcıların güzel bir desteği var. Geliyoruz, oğul varsa takip ediyoruz. Oğul yoksa aç olanlar varsa açlık için şerbet veriyoruz. Yağmurlar çok olduğu için dışarıda nektar yok. Onun için yavruları şerbetle besliyoruz. Ta ki dışarıdan nektar gelene kadar. Bu da yaklaşık 15-20 gün daha sürecek gibi. Bundan önceki yıl 1 tonun üzerinde bal aldık. Rabbim nasip ederse bu sene hedefimiz 2 ton bal" ifadelerine yer verdi.