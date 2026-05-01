Apartman dairesinde evde çıkan yangında 2 kişi ölü bulundu

01.05.2026 - 00:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Batman’da apartman dairesindeki yangın ihbarına giden ekipler girdikleri evde Süreyya İbrahim (45) ile Metin Erman’ın (52) cansız bedenleriyle karşılaştı.

Yangın, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde Zengin Apartmanı 3’üncü kattaki dairede çıktı. Daireden çıkan dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kadını 'polisiz' diyerek dolandırdılar, kaçarken kaza yapınca yakalandılar
Kadını 'polisiz' diyerek dolandırdılar, kaçarken kaza yapınca yakalandılar

Ekiplerin girdiği evde, Süreyya İbrahim ile Metin Erman, yanmış halde ölü bulundu. Ölenlerin cenazeleri otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Evinin mutfağında çıkan yangını söndürmek isterken yanarak can verdi
Evinin mutfağında çıkan yangını söndürmek isterken yanarak can verdi

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel Haberler

Hatay'da Asi Nehri ıslah ve taşkın önleme projesinde çalışmalar sürüyor
#Gündem

Hatay'da Asi Nehri ıslah ve taşkın önleme projesinde çalışmalar sürüyor

Yurtta tahliye edilen binadaki kokunun nedeni şaşırttı
#Gündem

Yurtta tahliye edilen binadaki kokunun nedeni şaşırttı

Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
#Gündem

Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı