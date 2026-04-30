Evinin mutfağında çıkan yangını söndürmek isterken yanarak can verdi

Haberin Devamı

Olay, saat 19.00 sıralarında Küçükbölcek Mahallesi 2617 Sokak'ta bulunan Altınsoy Apartmanı'nın 4. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 91 yaşındaki Meryem Altınsoy'un mutfağındaki ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmek istediği öğrenilen yaşlı kadın kıyafetinin tutuşmasıyla alev aldı. Şehir dışında bulunan oğlu B.A.'nın annesine ulaşamayınca arkadaşı Y.A.'yı arayarak eve gönderdi.

Evin anahtarı bulunan ve sürekli arkadaşının annesiyle ilgilendiği öğrenilen Y.A. eve girince alevleri fark etti. Kadının yerde yatar halde kıyafetlerinin yandığını gören adam kısmen kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmek isterken, bir yandan da 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısmen söndürülmüş yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri kadına yaptığı ilk müdahalede yaşlı kadının yanarak öldüğünü belirledi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tahkikat başlattı.