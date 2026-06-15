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GündemHaziran ayında karla mücadele ekipleri görevde! Sason'da kapanan yollar tek tek açılıyor
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Haziran ayında karla mücadele ekipleri görevde! Sason'da kapanan yollar tek tek açılıyor

15.06.2026 - 13:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nda karla mücadele ve yol açma çalışmaları sürüyor.

1Haziran ayında karla mücadele ekipleri görevde! Sason'da kapanan yollar tek tek açılıyor

Yurt genelinde yaz mevsimi etkisini gösterirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek noktalarından olan Mereto Dağı eteklerinde İl Özel İdaresi tarafından zorlu arazi koşullarında kar temizleme mesaisi yürütülüyor.

2Haziran ayında karla mücadele ekipleri görevde! Sason'da kapanan yollar tek tek açılıyor

Kış aylarında yoğun yağış alan ve bazı bölgelerinde çığ ile rüzgarın etkisiyle kar kalınlığının yer yer 3-4 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde, yollarının ulaşıma açılması için iş makineleriyle yoğun çaba sarf ediliyor.

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3Haziran ayında karla mücadele ekipleri görevde! Sason'da kapanan yollar tek tek açılıyor

Zorlu coğrafi şartlara rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, dik yamaçlar ve kardan oluşan tünelleri arasında ilerleyerek, kapanan ulaşım hatlarını tek tek temizleyeyip ulaşıma elverişli hale getiriyor.İş makinesi operatörü Mehmet Şah Dönsel, AA muhabirine, zorlu arazi koşullarında yol açma çalışması yaptıklarını söyledi.

4Haziran ayında karla mücadele ekipleri görevde! Sason'da kapanan yollar tek tek açılıyor

Ekip olarak çalışma yaptıklarını belirten Dönsel, şunları kaydetti:"Karla mücadele çalışması yapıyoruz. Vatandaşa yol açmak için çalışıyoruz. Haziran ayının ortasındayız. Yer yer 4 metrelik kar yüksekliği var. Daha 4-5 kilometrelik yol var. Bu sene kar yağışı çok vardı. Yollar kardan kapanmış durumda biz de kar temizliği yapıyoruz. Yaz ayında karla mücadele çalışması yapıyoruz."

5Haziran ayında karla mücadele ekipleri görevde! Sason'da kapanan yollar tek tek açılıyor

Dönsel, çalışma yaptıkları yolda eğim yüksekliğinin çok olduğunu aktardı.