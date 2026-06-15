Haziran ayında karla mücadele ekipleri görevde! Sason'da kapanan yollar tek tek açılıyor

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Ekip olarak çalışma yaptıklarını belirten Dönsel, şunları kaydetti:"Karla mücadele çalışması yapıyoruz. Vatandaşa yol açmak için çalışıyoruz. Haziran ayının ortasındayız. Yer yer 4 metrelik kar yüksekliği var. Daha 4-5 kilometrelik yol var. Bu sene kar yağışı çok vardı. Yollar kardan kapanmış durumda biz de kar temizliği yapıyoruz. Yaz ayında karla mücadele çalışması yapıyoruz."