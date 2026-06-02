Hangi ilçeler il olacak? İşte il olması beklenen 24 ilçe! Hangi ilçeler il olma şartlarını karşılıyor?

Türkiye'de il sayısı artacak mı? Hangi ilçeler il olmaya en yakın? Nüfusu 100 bini geçen, ekonomisi güçlenen ve bağlı olduğu il merkezine uzaklığıyla dikkat çeken ilçeler hangileri? "İl olacak ilçeler 2026" listesinde hangi yerler öne çıkıyor? Alanya, Çorlu, Tarsus ve İnegöl il olacak mı? Vatandaşların uzun süredir merak ettiği bu sorular yeniden gündemde. Özellikle büyük ilçelerin mevcut birçok ilden daha kalabalık hale gelmesiyle birlikte "il olması beklenen ilçeler" konusu hem kamuoyunda hem de arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte il olma kriterlerini karşılayan ve il statüsüne en yakın 24 ilçe…
İL OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELER? HANGİ İLÇELER İL STATÜSÜNE EN YAKIN?
“İl olacak ilçeler” konusu Türkiye’nin en çok merak edilen idari başlıkları arasında yer alıyor. Özellikle büyük ilçelerin nüfus ve ekonomik kapasite olarak birçok ili geride bırakması, bu tartışmayı sürekli gündemde tutuyor.
Bir ilçenin il olabilmesi için genel olarak şu kriterler öne çıkıyor:
Nüfusun en az 100 bin olması
İl merkezine en az 30 km uzaklıkta bulunması
Ekonomik, sosyal ve altyapı açısından gelişmiş olması
Kamu hizmetlerini karşılayabilecek idari kapasiteye sahip olması
Bu şartları karşılayan ilçeler, “il olmaya aday ilçeler” arasında değerlendiriliyor.
İL OLMASI BEKLENEN 24 İLÇE LİSTESİ
NTV'nin haberine göre, Türkiye genelinde yapılan değerlendirmelere göre nüfus ve gelişmişlik açısından öne çıkan 24 ilçe dikkat çekiyor. Bu ilçeler, kamuoyunda en çok konuşulan ve “il olacak ilçeler” listesinde sıkça yer alan bölgeler olarak biliniyor.
Yüksekova (Hakkari) – 121.314
Midyat (Mardin) – 125.791
Polatlı (Ankara) – 131.894
Elbistan (Kahramanmaraş) – 132.036
Kozan (Adana) – 132.572
Kahta (Adıyaman) – 136.769
Lüleburgaz (Kırklareli) – 157.136
Konya Ereğli (Konya) – 158.010
Ergani (Diyarbakır) – 141.098
Ünye (Ordu) – 135.914
İskenderun (Hatay) – 228.149
Fethiye (Muğla) – 187.332
Edremit (Balıkesir) – 176.251
Zonguldak Ereğli (Zonguldak) – 173.000
Erciş (Van) – 170.209
Bandırma (Balıkesir) – 169.476
Cizre (Şırnak) – 166.290
Nazilli (Aydın) – 162.156
Alanya (Antalya) – 371.547
Tarsus (Mersin) – 358.510
Çorlu (Tekirdağ) – 306.939
İnegöl (Bursa) – 306.004
Siverek (Şanlıurfa) – 277.399
Manavgat (Antalya) – 266.480
BU İLÇELER NEDEN İL OLMAK İSTİYOR?
“İl olması beklenen ilçeler 2026” araştırmalarında öne çıkan bu bölgelerin ortak özellikleri bulunuyor.
1. Yüksek nüfus
Bu ilçelerin çoğu 100 bin nüfus eşiğini aşmış durumda. Hatta bazıları mevcut illerden daha kalabalık.
2. Ekonomik güç
Sanayi, turizm ve ticaret açısından güçlü olan ilçeler, ekonomik olarak bağımsız bir yapı kurabilecek potansiyele sahip.
Çorlu ve İnegöl: sanayi üretimi
Alanya, Fethiye, Manavgat: turizm
Tarsus ve İskenderun: stratejik ticaret merkezleri
3. Coğrafi konum
Bazı ilçeler, bağlı oldukları illere uzak konumda bulunuyor. Bu durum kamu hizmetlerinin etkinliğini azaltabildiği için il statüsü ihtiyacını artırıyor.
EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR
Arama motorlarında kullanıcıların en çok sorduğu sorular da dikkat çekiyor:
GENEL DEĞERLENDİRME
“Hangi ilçeler il olacak?” sorusu henüz kesin bir yanıt bulmuş değil. Ancak nüfus, ekonomi ve coğrafi kriterleri karşılayan ilçelerden oluşan bu liste, geleceğin potansiyel illerini ortaya koyuyor.
İl olması beklenen 24 ilçe, hem yerel halk hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Önümüzdeki yıllarda alınacak resmi kararlarla, Türkiye’nin yeni illerinin bu listeden çıkması sürpriz olmayabilir.