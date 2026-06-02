Hangi ilçeler il olacak? İşte il olması beklenen 24 ilçe! Hangi ilçeler il olma şartlarını karşılıyor?

02.06.2026 - 12:57

Türkiye’de yeni iller mi geliyor? İl olmak için hangi kriterler gerekiyor? Nüfusu hızla artan ilçeler hangileri? Hangi bölgeler il statüsüne kavuşmaya daha yakın? “İl olacak ilçeler” listesinde hangi yerler var? Vatandaşların merak ettiği bu soruların yanıtları araştırılıyor. İşte il olması beklenen ilçeler, il olma şartları ve 2026 gündemindeki kritik liste…

Türkiye’de il sayısı artacak mı? Hangi ilçeler il olmaya en yakın? Nüfusu 100 bini geçen, ekonomisi güçlenen ve bağlı olduğu il merkezine uzaklığıyla dikkat çeken ilçeler hangileri? “İl olacak ilçeler 2026” listesinde hangi yerler öne çıkıyor? Alanya, Çorlu, Tarsus ve İnegöl il olacak mı? Vatandaşların uzun süredir merak ettiği bu sorular yeniden gündemde. Özellikle büyük ilçelerin mevcut birçok ilden daha kalabalık hale gelmesiyle birlikte “il olması beklenen ilçeler” konusu hem kamuoyunda hem de arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte il olma kriterlerini karşılayan ve il statüsüne en yakın 24 ilçe…

İL OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELER? HANGİ İLÇELER İL STATÜSÜNE EN YAKIN?

“İl olacak ilçeler” konusu Türkiye’nin en çok merak edilen idari başlıkları arasında yer alıyor. Özellikle büyük ilçelerin nüfus ve ekonomik kapasite olarak birçok ili geride bırakması, bu tartışmayı sürekli gündemde tutuyor.

Bir ilçenin il olabilmesi için genel olarak şu kriterler öne çıkıyor:

Nüfusun en az 100 bin olması
İl merkezine en az 30 km uzaklıkta bulunması
Ekonomik, sosyal ve altyapı açısından gelişmiş olması
Kamu hizmetlerini karşılayabilecek idari kapasiteye sahip olması
Bu şartları karşılayan ilçeler, “il olmaya aday ilçeler” arasında değerlendiriliyor.

İL OLMASI BEKLENEN 24 İLÇE LİSTESİ

NTV'nin haberine göre, Türkiye genelinde yapılan değerlendirmelere göre nüfus ve gelişmişlik açısından öne çıkan 24 ilçe dikkat çekiyor. Bu ilçeler, kamuoyunda en çok konuşulan ve “il olacak ilçeler” listesinde sıkça yer alan bölgeler olarak biliniyor.

Yüksekova (Hakkari) – 121.314

Midyat (Mardin) – 125.791

Polatlı (Ankara) – 131.894

Elbistan (Kahramanmaraş) – 132.036

Kozan (Adana) – 132.572

Kahta (Adıyaman) – 136.769

Lüleburgaz (Kırklareli) – 157.136

Konya Ereğli (Konya) – 158.010

Ergani (Diyarbakır) – 141.098

Ünye (Ordu) – 135.914

İskenderun (Hatay) – 228.149

Fethiye (Muğla) – 187.332

Edremit (Balıkesir) – 176.251

Zonguldak Ereğli (Zonguldak) – 173.000

Erciş (Van) – 170.209

Bandırma (Balıkesir) – 169.476

Cizre (Şırnak) – 166.290

Nazilli (Aydın) – 162.156

Alanya (Antalya) – 371.547

Tarsus (Mersin) – 358.510

Çorlu (Tekirdağ) – 306.939

İnegöl (Bursa) – 306.004

Siverek (Şanlıurfa) – 277.399

Manavgat (Antalya) – 266.480

BU İLÇELER NEDEN İL OLMAK İSTİYOR?

“İl olması beklenen ilçeler 2026” araştırmalarında öne çıkan bu bölgelerin ortak özellikleri bulunuyor.

1. Yüksek nüfus

Bu ilçelerin çoğu 100 bin nüfus eşiğini aşmış durumda. Hatta bazıları mevcut illerden daha kalabalık.

2. Ekonomik güç

Sanayi, turizm ve ticaret açısından güçlü olan ilçeler, ekonomik olarak bağımsız bir yapı kurabilecek potansiyele sahip.

Çorlu ve İnegöl: sanayi üretimi
Alanya, Fethiye, Manavgat: turizm
Tarsus ve İskenderun: stratejik ticaret merkezleri

3. Coğrafi konum

Bazı ilçeler, bağlı oldukları illere uzak konumda bulunuyor. Bu durum kamu hizmetlerinin etkinliğini azaltabildiği için il statüsü ihtiyacını artırıyor.

EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR

Arama motorlarında kullanıcıların en çok sorduğu sorular da dikkat çekiyor:

Hangi ilçeler il olacak 2026?
Alanya il olacak mı?
Tarsus ne zaman il olacak?
Çorlu il olur mu?
Türkiye’de yeni iller eklenecek mi?
Bu sorular, konunun toplumda ne kadar geniş bir ilgi gördüğünü ortaya koyuyor.

GENEL DEĞERLENDİRME

“Hangi ilçeler il olacak?” sorusu henüz kesin bir yanıt bulmuş değil. Ancak nüfus, ekonomi ve coğrafi kriterleri karşılayan ilçelerden oluşan bu liste, geleceğin potansiyel illerini ortaya koyuyor.

İl olması beklenen 24 ilçe, hem yerel halk hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Önümüzdeki yıllarda alınacak resmi kararlarla, Türkiye’nin yeni illerinin bu listeden çıkması sürpriz olmayabilir.