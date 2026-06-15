ÖSYM Başkanı Ersoy'dan son dakika YKS açıklaması: 'YKS'yi rutin bir sınav görevi olarak görmüyoruz'
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınava yaklaşık 2,5 milyon aday katılacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Bu sınavı rutin bir sınav görevi olarak görmüyoruz, bu sınav aynı zamanda bir toplumsal sorumluluk görevidir" dedi.
ÖSYM’den yapılan yazılı açıklamaya göre; YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. Bu oturuma, 2 milyon 425 bin 628 aday başvuru yaptı. Adayların temel yeterliliklerini ölçen bu sınavın ardından pazar günü diğer iki oturuma geçilecek. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. AYT'ye toplam 1 milyon 627 bin 960 aday katılacak. Sınavın üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün (21 Haziran) saat 15.45'te başlayacak. İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941, Fransızcadan 919 kişi olmak üzere toplam 203 bin 639 aday katılacak.
‘1 MİLYON ADAY İLK KEZ SINAVA GİRECEK’
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu yıl 921 bin 248 adayın YKS’ye ilk kez başvurduğunu belirterek, "665 bin 113 aday 2'nci kez, 447 bin 67 aday 3'üncü kez, 198 bin 904 aday 4'üncü kez, 193 bin 296 aday ise 5 ve daha fazla kez sınava başvuruda bulunmuş durumda. Adayların 978 bin 408'ini Anadolu lisesi, 514 bin 809’unu meslek lisesi, 294 bin 52'sini açık öğretim lisesi, 186 bin 800'ünü imam hatip lisesi, 104 bin 273'ünü fen lisesi mezunları oluşturuyor. 347 bin 286 aday ise diğer lise türlerinden sınava başvurmuş durumda” dedi.
‘EN GENÇ ADAY 16, EN YAŞLI 87 YAŞINDA’
Sınavın en genç adayının 16, en yaşlı adayının ise 87 yaşında olduğunu belirten Ersoy, 50 yaş ve üzeri 20 bin 158 adayın başvuruda bulunduğunu söyledi. Ersoy, “2026-YKS'ye başvuranların 1 milyon 324 bin 509'unu kadın, 1 milyon 101 bin 119'unu erkek adaylar oluşturdu. YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 83 bin 741 oldu” açıklamasında bulundu.Şehit ve gazi yakınları ile gazilerin sınav, başvuru hizmet ve yerleştirme ücretlerinden muaf tutulduğunu belirten Ersoy, bu kapsamda 10 bin 880 adayın sınav ücretinden muaf tutulduğunu kaydetti.
ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÖZEL DÜZENLEMELER
Engelli adaylarla ilgili de bilgi veren Ersoy, “2026-YKS’ye 15 bin 360 engelli aday başvurmuş durumda. Engelli adayların sınav sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için sınav bina ve salonlarında gerekli tedbirler alındı. Engelli adaylarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için okullarımızda detaylı inceleme yaptık ve uygun koşullar oluşturduk. Sağlık raporları baz alınarak ihtiyaç duyan adaylara ek süre ve yardımcı personel gibi destekler sağlanacak. Başvuru sürecinde her adayın durumu ayrı ayrı değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.
‘4 İLÇEDE İLK KEZ YKS DÜZENLENECEK’
Sınavın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa ve 81 ilde 254 sınav merkezinde uygulanacağını belirten Ersoy, “Adayların durumları dikkate alınarak Antalya'nın Gazipaşa, Konya'nın Ilgın, Aydın'ın Kuşadası ve Trabzon'un Of ilçelerindeki sınav merkezlerinde ilk kez YKS gerçekleştirilecek. TYT oturumunda 7 bin 202 bina ve 134 bin 675 salon, AYT oturumunda 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salon, YDT oturumunda ise 746 bina ve 9 bin 702 salon kullanılacak” dedi.
‘YKS TOPLUMSAL SORUMLULUK GÖREVİMİZDİR’
YKS’nin sağlıklı şekilde uygulanabilmesi için 600 binin üzerinde sınav görevlisinin görev yapacağını belirten Ersoy, “TYT oturumunda 340 bin 321 görevli, AYT oturumunda 227 bin 380 görevli, YDT oturumunda ise 32 bin 598 görevli yer alacak. Tüm sınav süreci emniyet birimleriyle koordineli şekilde yürütülecek. 3 oturumda yaklaşık 50 bin emniyet personeli sahada olacak. Tüm sınav görevlilerine görevleriyle ilgili eğitimler veriliyor. ÖSYM çalışanları ve paydaş kuruluşların çalışanları sınav organizasyonunun gerçekleştirilmesinde görev alacak, büyük bir özveriyle çalışacak. Bu sınavı rutin bir sınav görevi olarak görmüyoruz, bu sınav aynı zamanda bir toplumsal sorumluluk görevidir” değerlendirmesinde bulundu.
‘MİLLİ SPORCULAR İÇİN BELGRAD’DA YKS UYGULANACAK’
Ersoy, YKS'ye başvuran ancak Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından Sırbistan’ın Zlatibor kentinde düzenlenecek ISF Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası’na katılacak sporcular için Belgrad’da YKS uygulaması yapılacağını belirtti. Ersoy, “ISF Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek 8 sporcu için Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Belgrad’da TYT ve AYT uygulanacak. YKS ile müsabakalar aynı tarihe denk gelince ülkemizi temsil eden sporcularımızın mağdur olmaması için bu şekilde uygulama yapmaya karar verdik. Daha önceki YKS uygulamalarımızda da buna benzer kararlar almıştık. Milli sporcularımızın sınava girmesi için uygun koşulların oluşturulmasını sağlamıştık. Adaylarımız Türkiye ile eş zamanlı aynı koşullarda sınava girecekler. Adaylarımıza hem şampiyonada hem de sınavda başarılar diliyorum” dedi.
‘SİZLER BİZİM İÇİN KIYMETLİSİNİZ’
Adaylara tavsiyelerde bulunan Ersoy, “Kıymetli adaylar; uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na gireceksiniz. Sınav öncesinde ve sınav sırasında heyecan yaşamanız son derece doğaldır. Önemli olan bu heyecanı kontrol edebilmek. Bu süreçte kendinize güvenin ve hazırlık döneminde gösterdiğiniz emeğin karşılığını alacağınızı bilin. Eğitim müfredatı, çalıştığınız konular neyse sorular da yine o müfredat içerisinden olacak. Kaygınızı artıracak düşüncelerden uzak durarak elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Beslenme düzeninize dikkat edin. Sizi gerecek ve zihnen yoracak ortamlardan ve konulardan uzak durun. En güzelini yapacağınıza inancımız tamdır. Sizler bizim için kıymetlisiniz. Bu süreçte ailelerimize büyük sorumluluk düşmektedir, onların da zaten bu bilinçte olduğuna inanıyorum. Ailelerimizin adaylarımıza destek olmaları, onları kaygıdan uzak tutmaya çalışmaları büyük önem arz ediyor” açıklamasında bulundu.