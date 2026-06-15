ÖSYM Başkanı Ersoy'dan son dakika YKS açıklaması: 'YKS'yi rutin bir sınav görevi olarak görmüyoruz'

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‘1 MİLYON ADAY İLK KEZ SINAVA GİRECEK’



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu yıl 921 bin 248 adayın YKS’ye ilk kez başvurduğunu belirterek, "665 bin 113 aday 2'nci kez, 447 bin 67 aday 3'üncü kez, 198 bin 904 aday 4'üncü kez, 193 bin 296 aday ise 5 ve daha fazla kez sınava başvuruda bulunmuş durumda. Adayların 978 bin 408'ini Anadolu lisesi, 514 bin 809’unu meslek lisesi, 294 bin 52'sini açık öğretim lisesi, 186 bin 800'ünü imam hatip lisesi, 104 bin 273'ünü fen lisesi mezunları oluşturuyor. 347 bin 286 aday ise diğer lise türlerinden sınava başvurmuş durumda” dedi.