Niğde-Bor yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı

Edinilen bilgilere göre, E.S. idaresindeki otomobil, Niğde-Bor yolu üzerindeki Tevfik Çalın Caddesi’nde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, orta refüjde bulunan ağaçlara çarptıktan sonra takla attı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ö.F.K. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.