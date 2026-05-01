GündemNiğde-Bor yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı
HaberlerGündem Haberleri Niğde-Bor yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı

Niğde-Bor yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı

01.05.2026 - 01:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: NİĞDE (İHA)

Niğde-Bor yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, E.S. idaresindeki otomobil, Niğde-Bor yolu üzerindeki Tevfik Çalın Caddesi’nde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, orta refüjde bulunan ağaçlara çarptıktan sonra takla attı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ö.F.K. yaralandı.

Apartman dairesinde evde çıkan yangında 2 kişi ölü bulundu

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tartıştığı sürücüye sahte hakim kartı gösteren şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kadını 'polisiz' diyerek dolandırdılar, kaçarken kaza yapınca yakalandılar

