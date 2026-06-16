150 yıl sonra Karadeniz dağlarında ortaya çıktı! Ekipleri alarm durumuna geçti: Yılda sadece 14 gün bu halde görülüyor, koparana 80 bin TL cezası var

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Rus doğa tarihçisi ve yer bilimci Pyotr Alexandrovich Chikhachov tarafından 1867 yılında kayıt altına alınan bitki, uzun yıllar boyunca bölgede tespit edilememesi nedeniyle kaybolduğu düşünülen türler arasında yer aldı. sarı dağ gülü, 2017 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Giresun Şube Müdürlüğü ekiplerinin arazi çalışmaları sırasında yeniden keşfedilerek bilim dünyasında heyecan oluşturdu.



Türün korunması amacıyla hazırlanan "Tür Eylem Planı" kapsamında bölgede koruma ve izleme çalışmaları sürdürülüyor.



Yapılan gözlemlerde sarı dağ gülünün Alucra'nın Yeşilyurt, Boyluca, Fevzi Çakmak, Karabörk ve Demirözü yaylalarında çiçek açtığı belirlendi.