Hakkari'de 535 milyon liralık dev hamle! Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

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Projeyle birlikte arazileri ilk kez modern sulama imkanına kavuşacak olan yöre çiftçileri de köylerine kadar gelen su borularını büyük bir mutlulukla karşıladı. Yıllardır su yetersizliği nedeniyle istedikleri verimi alamadıklarını belirten bölge üreticileri, "Biz yıllardır sadece yağmur suyuna ya da kendi imkanlarımızla taşıdığımız sulara bel bağlıyorduk. Çoğu zaman kuraklık yüzünden ektiğimiz ürün kuruyor, emeğimiz heba oluyordu. Kapımızın önüne kadar bu dev boruların geldiğini görmek, bizim için bir rüyanın gerçekleşmesi gibi. Bu borular sadece su taşımıyor, buraya bizim geleceğimizi, çocuklarımızın rızkını taşıyor. Su demek hayat demek, bereket demek. Artık sadece buğday, arpa değil; sulama isteyen her türlü sebzeyi, meyveyi, yem bitkisini de rahatlıkla ekebileceğiz. Toprağımıza can geldi, yüzümüz güldü. Bizlerin sesini duyan, bu topraklara bu bereketi getiren eski Hakkari Valimiz ve şimdi Bakan Yardımcımız Ali Çelik’e, Yüksekova Kaymakamımıza ve tüm devlet yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Bu sene tarlamıza çok daha büyük bir umutla ve heyecanla gireceğiz" diye konuştu.Yüksekova’ya bereket getirecek projenin, planlanan takvim doğrultusunda etap etap diğer köylere de ulaştırılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.