Sakarya'da korkusuz personel: Yılanları çıplak elle yakalayıp doğaya salıyor

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Bölgedeki yılanların büyük çoğunluğunun zehirsiz türler olduğunu ancak taşıdıkları bakteriler sebebiyle vatandaşların bu hayvanlardan uzak durması gerektiğini vurgulayan Üstün, yılanların ağızlarındaki mikropların özellikle çocuklar için risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.Yakaladığı hayvanlara zarar vermediğini dile getiren Üstün, "Çocukluğumdan bu yana yılanlarla içli dışlıyım. Onları zarar vermeden bulundukları yerden alıyorum ve doğaya bırakıyorum. Zehirleri yoktur ama çiftleşme zamanı. Ağızlarında da çok mikrop olduğu için uzak durulması gerekiyor. Çocuklarda felç riski oluşturabilir, yine de kesinlikle yanlarına yaklaşmayalım" dedi.