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Otomobil ile çarpışan TIR savrularak şarampole devrildi

02.06.2026 - 22:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)

Otomobil ile çarpışan TIR savrularak şarampole devrildi

Batman’da otomobil ile çarpışan TIR, savrularak şarampole devrildi. Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı.

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Kaza, 15:30 sıralarında Batman-Diyarbakır kara yolu Diktepe Köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 51 ACN 983 plakalı TIR ile 72 AJ 093 plakalı otomobil çarpıştı.

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Çarpışmanın ardından TIR şarampole yuvarlandı. Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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