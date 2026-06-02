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Ordu'da mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu

02.06.2026 - 21:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Dursun Mehmet ŞAHİN-Recep SAĞLAM/ORDU,(DHA)

Ordu'da mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde bir mobilya atölyesinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangın, sabah saatlerinde Çatalpınar ilçesi Çatalpınar Sanayi Sitesi’ndeki bir mobilya atölyesinin çatısında çıktı. Mobilya atölyesinin çatısında elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın, kısa sürede büyüdü.

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Çatıyı saran alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın, söndürüldü. Yangın nedeniyle atölyede hasar meydana geldi.

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