Hobi olarak başladı, servete dönüştürdü! Şimdi siparişlere yetişemiyor

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Dört çocuk babası Veysel Fıstıkçı, bal üretiminden elde ettiği gelirle çocuklarını okuttuğunu söyledi. Arıcılıkta en önemli unsurun doğru arıyla çalışmak ve düzenli takip olduğunu ifade eden Fıstıkçı, geçen yıl yaklaşık 500 kilogram bal ürettiklerini, bu yıl ise artan kovan sayısıyla birlikte üretimi 2-3 kat artırmayı hedeflediklerini belirtti. Bölgede bu yıl etkili olan yağışların verimi olumlu etkilediğini dile getiren Fıstıkçı, çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürdüklerini kaydetti.