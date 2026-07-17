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Babasının cesedini parçalayıp tuvalete gömen şahıs hakkında karar verildi

17.07.2026 - 01:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Babasının cesedini parçalayıp tuvalete gömen şahıs hakkında karar verildi

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde babasını öldürüp cesedini parçalara ayırdıktan sonra tuvalete gizleyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 4 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, 14 Temmuz günü Çelebi ilçesine bağlı Karaağaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. (25), babası Yusuf Ayan'dan (55) yaklaşık bir gündür haber alamadığını belirterek jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yusuf Ayan'ın bulunması için çalışma yürüttü. İhbar sahibi Ö.A.'nın ifadelerinde çelişkiler tespit edilmesi üzerine aramalar ev ve çevresinde yoğunlaştırıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramada, Yusuf Ayan'ın cansız bedeni, yaşadığı evin eklentisinde bulunan tuvalette bulundu. Ayan'ın öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrıldığı belirlendi.

Babasının cesedini parçalayıp tuvalete gömen şahıs hakkında karar verildi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan maktulün oğlu Ö.A. ile diğer şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantılı olduğu iddia edilen B.A., H.A.A., E.A.K. ve H.K., isimli şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü bildirildi.

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