GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDireksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü istinat duvarına çarparak takla attı
HaberlerGündem Haberleri Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü istinat duvarına çarparak takla attı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü istinat duvarına çarparak takla attı

17.07.2026 - 01:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ADIYAMAN (İHA)

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü istinat duvarına çarparak takla attı

Adıyaman’da otomobilin istinat duvarına çarparak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden Kahta istikametine gitmekte olan Eyüp S. (22), idaresindeki 23 AE 760 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Beşpınar Mesire Alanı yakınlarında yol kenarındaki istinat duvarına çarparak takla attı.

İLGİLİ HABER

Motosiklet hafif ticari araca arkadan çarptı
Motosiklet hafif ticari araca arkadan çarptı

Ters dönen otomobilin sürücüsü Eyüp S., ile otomobilde bulunan Melisa T. (22) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABER

Olaya giden polis aracı ile otomobil çarpıştı
Olaya giden polis aracı ile otomobil çarpıştı

Meydana gelen kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri ile bölge trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kaza yapan araç yoldan kaldırıldı.

İLGİLİ HABER

İki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel Haberler

Babasının cesedini parçalayıp tuvalete gömen şahıs hakkında karar verildi
#Gündem

Babasının cesedini parçalayıp tuvalete gömen şahıs hakkında karar verildi

Çorlu'da devrilen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti
#Gündem

Çorlu'da devrilen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü istinat duvarına çarparak takla attı
#Gündem

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü istinat duvarına çarparak takla attı