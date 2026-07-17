Motosiklet hafif ticari araca arkadan çarptı
17.07.2026 - 00:54Güncellenme Tarihi:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan motosiklet, önünde seyreden hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Kaza, saat 17.00 sıralarında Alanyurt-İnegöl yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl istikametine seyir halinde olan Kerem K. (23) yönetimindeki 16 BEC 495 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen Burhan A. (46) idaresindeki 36 ED 669 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.