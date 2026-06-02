GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBayburtlu kadınların yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler sergiyle görücüye çıktı
HaberlerGündem Haberleri Bayburtlu kadınların yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler sergiyle görücüye çıktı

Bayburtlu kadınların yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler sergiyle görücüye çıktı

02.06.2026 - 21:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BAYBURT (İHA)

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi ve Aile Yaşam Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

1

Bayburt Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kurslara katılan kadınların hazırladığı el sanatları ürünleri, düzenlenen yıl sonu sergisinde vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergide; tel kırma, kanaviçe, bargello, vergonite, beyaz işi nakışı, Arnavut işi, el nakışları, farklı örgü tekniklerinden yapılan aksesuarlar, rölyefler, Bayburt'un yöresel ürünü ehramdan hazırlanan çalışmalar yer aldı.

2Bayburtlu kadınların yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler sergiyle görücüye çıktı

Sergi açılışı öncesinde Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları ekibi tarafından Bayburt barları oynandı. Gösterinin sonunda il protokolü tarafından kurdele kesilerek, serginin açılışı yapıldı.

3Bayburtlu kadınların yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler sergiyle görücüye çıktı

Açılışın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar stantları gezip kursiyerlerin hazırladığı ürünleri inceledi. Usta öğreticiler ve kursiyerler, stantlara uğrayanlara çalışmalar hakkında bilgi verdi.

4Bayburtlu kadınların yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler sergiyle görücüye çıktı

Usta öğretici Refika Aydın, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri dolayısıyla yıl boyunca hazırlanan ürünleri sergilemenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Tel kırma, kanaviçe, vergonite ve farklı nakış teknikleriyle yaptığımız ürünleri tanıtıyoruz. Kısa sürede hazırladığımız çalışmalarımızı vatandaşlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

5Bayburtlu kadınların yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler sergiyle görücüye çıktı

Usta öğretici Tülay Tercanlı ise Şair Zihni İlkokulu el sanatları kursu olarak sergiye katıldıklarını ifade ederek, "Hanımların el emeği göz nuru çalışmalarını sergiliyoruz. El nakışları, kanaviçe, bargello nakışı, Arnavut işi, tel kırma ve farklı örgü teknikleriyle hazırlanan ürünlerimizi vatandaşların beğenisine sunduk.

6Bayburtlu kadınların yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler sergiyle görücüye çıktı

Kursiyerlerimiz için verimli bir yıl oldu. Bu kurslar, kadınların hem el becerilerini geliştirmelerine hem de ilerleyen süreçte gelir elde edebilecekleri alanlar oluşturmalarına katkı sağlıyor" diye konuştu.

7Bayburtlu kadınların yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler sergiyle görücüye çıktı

El sanatları kursiyeri Halime Güngör de 8 ay boyunca katıldığı kursla el becerilerini geliştirdiğini söyleyerek, "Bugün burada kendi nakışlarımı sergilemekten gurur duyuyorum. Bargello, vergonite ve tel kırma nakışları başta olmak üzere birçok çalışmamızı sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.