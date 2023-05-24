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Otomobil belediye işçilerinin arasına daldı, 4 kişi hayatını kaybetti

Maltepe, D-100 Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan otomobil, çalışma yapan belediye işçilerine çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

24.05.2023 - 01:19 | | Yılmaz OKUR, İSTANBUL, (DHA)
Otomobil belediye işçilerinin arasına daldı, 4 kişi hayatını kaybetti

Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikametinde Bostancı mevkisinde meydana geldi. Seyir halinde bulunan otomobil, karayolunda çalışma yapan belediye işçilerine çarptı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekiplerin, kaza ile ilgili çalışması sürüyor.

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