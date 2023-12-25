GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
ABONE OL

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'de, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Ömer Faruk Şirin (25) yaralandı, yanında bulunan Yasin Taha Sakarya (21) ise hayatını kaybetti.

25.12.2023 - 10:59 | | DHA
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde, Kuzey Çevre Yolu Nalbantoğlu Mahallesi sapağında meydana geldi. Kaynaşlı istikametine giden Ömer Faruk Şirin idaresindeki 81 ET 299 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.

Bariyerlere çarpan minibüsteki 15 yolcu yaralandı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBariyerlere çarpan minibüsteki 15 yolcu yaralandıHaberin Tüm Görselleri

Sürücü Şirin yaralanırken, yanındaki yolcu Yasin Taha Sakarya, araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin araçtan çıkardığı Sakarya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNCEL HABERLER

Müge Anlı'da cinayet itirafı: Kozanlı Mustafa Hakkulu'nu en yakın arkadaşı İsa Dumlu öldürdü, canlı yayında gözaltına alındı

Müge Anlı'da cinayet itirafı: Kozanlı Mustafa Hakkulu'nu en yakın arkadaşı İsa Dumlu öldürdü, canlı yayında gözaltına alındı

Bakanlık açıkladı! 309 işletmeye ceza yağdı

Bakanlık açıkladı! 309 işletmeye ceza yağdı

Sırbistan’da seçimlerde hile iddiası ortalığı karıştırdı

Sırbistan’da seçimlerde hile iddiası ortalığı karıştırdı