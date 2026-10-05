Sason balı tescillendi: Jüri en iyi balı seçmek için masaya oturdu

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Bu üreticilerimizden 28'i ürünlerini yarışmaya sundu ve balları yarışmaya kabul edildi. Yarışmada tat, koku ve aroma olmak üzere üç kategoride birinciler seçilecek. Jüri üyelerimiz tarafından belirlenen derece sahiplerine çeşitli hediyeler takdim edilecek" dedi.Yarışmada dereceye giren arıcılara ödülleri, festival kapsamında düzenlenecek törenle verilecek.