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Sason balı tescillendi: Jüri en iyi balı seçmek için masaya oturdu

05.10.2026 - 08:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Batman'ın Sason ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bal, Ceviz, Çilek ve Festivali kapsamında geleneksel bal yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada, ilçede faaliyet gösteren arıcıların ürettiği ballar, alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirmeye alındı.

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1Sason balı tescillendi: Jüri en iyi balı seçmek için masaya oturdu

Sason'da düzenlenen festival kapsamında gerçekleştirilen bal yarışmasına 28 arıcının ürettiği bal kabul edildi. Yarışmaya sunulan ballar, tat, koku ve aroma olmak üzere üç farklı kategoride değerlendirilecek. Her kategoride dereceye giren üreticiler jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda belirlenecek.

2Sason balı tescillendi: Jüri en iyi balı seçmek için masaya oturdu

Yarışma hakkında bilgi veren Sason İlçe Tarım Müdürü ve Bal Yarışması Koordinatörü Hasip Okay, ilçede arıcılıkla uğraşan 413 üreticinin bulunduğunu belirtti. Okay, "Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz festival kapsamında geleneksel hale getirdiğimiz bal yarışmasını da gerçekleştiriyoruz. İlçemizde arıcılık yapan 413 üreticimiz bulunuyor

3Sason balı tescillendi: Jüri en iyi balı seçmek için masaya oturdu

Bu üreticilerimizden 28'i ürünlerini yarışmaya sundu ve balları yarışmaya kabul edildi. Yarışmada tat, koku ve aroma olmak üzere üç kategoride birinciler seçilecek. Jüri üyelerimiz tarafından belirlenen derece sahiplerine çeşitli hediyeler takdim edilecek" dedi.Yarışmada dereceye giren arıcılara ödülleri, festival kapsamında düzenlenecek törenle verilecek.

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